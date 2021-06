Ciclismo

Ciclismo - Team manager a 30 anni, Esra Tromp ci spiega la Jumbo Visma femminile

CICLISMO - Una donna non può fare la team manager? Ma non scherziamo... Ecco la nuova vita di Esra Tromp alla guida della Jumbo Visma. L'ex ciclista, ora dirigente del club olandese, viene sentita spesso e volentieri anche dalla divisione maschile per studiare qualche strategia insieme. La Tromp è anche quella che ha convinto Marianne Vos a firmare per i gialloneri.

