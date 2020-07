Ciclismo, Thomas De Gendt rinnova con la Lotto Soudal fino al 2022

Dal nostro partner OAsport.it

Thomas De Gendt rinnova con la Lotto Soudal. Continua, dunque, la storia d’amore tra il trentatreenne originario di Sint-Niklaas e la squadra belga, con il prolungamento del rapporto per altre due stagioni, fino al 2022.

L’accordo era nell’aria da diversi mesi, tant’è che, sebbene la Lotto Soudal avesse comunicato di voler rimandare ad agosto ogni discorso relativo al Ciclomercato 2021, l’annuncio di quest’operazione è arrivato già ora. De Gendt, uno dei cacciatori di tappe più temuti del panorama internazionale, dopo sei anni di militanza è diventato un punto di riferimento per la formazione belga, facendosi apprezzare tanto per il lavoro oscuro quanto per la capacità di timbrare vittorie prestigiose in prima persona.

“Onestamente, non mi interessava nessun’altra squadra – ha commentato De Gendt – La Lotto Soudal mi dà la libertà di cui ho bisogno e non penso che ne potrei trovare altrettanta altrove. Abbiamo ottenuto così tanti successi assieme in questi ultimi anni. Sono sicuro che ci attendono ancora delle belle vittorie”.

