Il momento di dire basta. L’olandese Tom Dumoulin, ritirarsi con effetto immediato, senza quindi andare oltre l’attività agonistica. L’olandese vincitore del Giro d’Italia nel 2017 e campione del mondo a cronometro in quella stessa stagione, ha preso la decisione di, senza quindi andare oltre l’attività agonistica.

Questo significa che non vedremo in azione nei Mondiali in Australia del mese prossimo il corridore neerlandese: “Ho deciso di lasciare il ciclismo professionistico con effetto immediato“, ha scritto sul proprio profilo Twitter in maniera molto chiara Dumoulin.

Ad

Vuelta di Spagna Roglic torna dopo la frattura alle vertebre: ci sarà e tenterà il poker 10 ORE FA

i due argenti nelle cronometro olimpiche a Rio 2016 e a Tokyo 2020 che ne hanno sicuramente certificato le sue qualità contro il tempo. Grande passista e specialista delle cronometro, ha saputo nel corso della propria carriera trovare una propria dimensione anche in salita, fondamentale per i successi nelle grandi corse a tappe: la vittoria citata del Giro del 2017, oltre a quattro tappe alla Corsa Rosa, tre al Tour de France e due alla Vuelta a España . Vanno poi consideratiche ne hanno sicuramente certificato le sue qualità contro il tempo.

Roba da pazzi! A momenti Dumoulin viene investito dalla propria ammiraglia

Europei di ciclismo Dietrofront Italia: Filippo Ganna farà la cronometro agli Europei 8 ORE FA