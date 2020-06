Dal nostro partner OAsport.it

Tom Dumoulin, durante il programma radiofonico De Persstribune, ha annunciato che tornerà a gareggiare nelle corse del calendario francese che si terranno a inizio agosto prima del Tour de France. Tra esse ci sono, oltre alla Route du Sud e alla Mont Ventoux Denivel Challenge, anche il Giro del Delfinato e il Tour de l’Ain, competizioni nelle quali è attesso anche il ritorno in sella di Primoz Roglic, da quest’anno compagno di squadra dell'olandese tra le file del team Jumbo-Visma.

Il vincitore del Giro d’Italia 2017 non ha detto a quali corse prenderà parte, ma, verosimilmente, lui e Roglic si incontreranno già prima della Grande Boucle ove dovranno dividersi i gradi di capitano. Nel grande giro francese la Jumbo-Visma schiererà un terzo leader, Steven Kruijswijk, ma appare chiaro che i due galli sono Dumoulin e lo sloveno. Questo poiché loro due non solo, al contrario di Steven, un grande giro lo hanno vinto (anche perché bisogna dire che Kruijswijk, senza caduta giù dall’Agnello, probabilmente il Giro 2016 lo avrebbe portato a casa), ma soprattutto perché nelle ultime occasioni in cui hanno gareggiato insieme si sono dimostrati costantemente superiori al compagno, si pensi, ad esempio, al Tour del 2018. Al contrario, invece, il livello dei due, nello scorso biennio, è sembrato molto simile e sarà importante, per la Jumbo, trovare il modo di farli coesistere, onde evitare che si danneggino a vicenda.

Dumoulin, inoltre, non gareggia ormai da oltre un anno. La sua ultima apparizione fu al Delfinato del 2019. Il neerlandese, tuttavia, dichiara di sentirsi finalmente quello del 2018. Tuttavia, sempre alla trasmissione radiofonica sopraccitata, ha fatto sapere che pensa che il corridore della Jumbo-Visma ad avere più chance di vincere la Grande Boucle sia proprio Primoz Roglic.

