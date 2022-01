il britannico Tom Pidcock è intervenuto sulla situazione che protagonista di un bruttissimo incidente mentre si allenava. Mentre si prepara per uno degli eventi più importanti della sua ancora giovane carriera, ovvero il Mondiale di Ciclocross a Fayetteville,è intervenuto sulla situazione che ha visto Egan Bernal , suo compagno di squadra alla INEOS Grenadiers,

Nelle sue dichiarazioni a Cyclingnews, l’oro olimpico nella MTB a Tokyo ha riflettuto sulle possibili cause dei tanti incidenti nell’ultimo periodo: Credo che moltissimi incidenti siano avvenuti su biciclette da cronometro e penso che le posizioni che assumiamo siano troppo pericolose, troppo estreme. Spendiamo troppo tempo in quelle posizioni e non vediamo dove stiamo andando. È successo a me, poi a Ben (Swift), e ora a Egan. Credo sia la causa maggiore di incidenti”.

Pidcock ha poi proseguito parlando di come la notizia di Bernal l’avesse colpito, considerate anche le sue passate esperienze: “È stata una notizia terribile. L’ho sentita particolarmente per quello che mi è successo da poco su una bici da crono, basta veramente un attimo per far andare tutto male. Non voglio fermare il progresso, ma credo che bisogna trovare un giusto modo per allenarsi, diverso. Quello che gli è successo mi ha molto spaventato, ma fortunatamente ora è stabile”.

