Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Mattia Cattaneo: "Top 10 della classifica? Sarà molto difficile"

TOUR DE FRANCE - Cattaneo è 12° in classifica generale, obiettivo top 10? Diventa difficile per il corridore italiano visto che Gaudu e Pello Bilbao sembrano in buona condizione non danno l'impressione di poter perdere del tempo in questa ultima tappa di montagna.

00:01:19, 26 minuti fa