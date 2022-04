Geoffrey Bouchard, o continuare con la sua vita da commesso al Decathlon e dilettante delle biciclette, o provare il salto nel professionismo."In bici ci sono sempre andato, prima da U23 poi da amatore, ma avevo anche altre priorità", ha raccontato il francese. "Studiavo e lavoravo da Decathlon per guadagnare qualche soldo, ma a un certo punto ho chiesto ai miei genitori se potevo provare a diventare un ciclista professionista". Mollare tutto e farcela. Ma farcela per davvero. il vincitore della prima tappa del Tour of the Alps 2022 , circa cinque anni fa si è trovato di fronte ad un bivio:, ha raccontato il francese.

All’alba dei 26 anni, nel 2018, il nativo di Digione ha quindi deciso di fare il salto nel vuoto, ma prima del lancio senza paracadute ha fatto un ripassino delle regole basilari. Lavorare duro e pedalare forte: stop. E in poco tempo, grazie a questa semplice ricetta, ha vinto il Tour Alsace e la prova in linea dei campionati francesi dei dilettanti. Il primo trionfo, contro Hirschi e McNulty a La Planche des Belles Filles, è stato sicuramente il più duro, mentre il secondo quello più dolce.

Ad

la classifica degli scalatori alla Vuelta a Espana. Partendo da un attacco durante la nona tappa, ha proseguito senza paura ed è riuscito a salire sul podio finale insieme a gente come Alejandro Valverde, Tadej Pogacar e Primoz Roglic: un sogno ad occhi aperti. Per la prima vittoria ha dovuto pazientare fino al 2022, ma dopo la beffa al Giro d'Italia dello scorso (a Campo Felice L’anno dopo, al crash-test con i "pro", ha continuato a cavalcare l’onda lunga, vincendoPartendo da un attacco durante la nona tappa, ha proseguito senza paura ed è riuscito a salire sul podio finale insieme a gente come Alejandro Valverde, Tadej Pogacar e Primoz Roglic: un sogno ad occhi aperti. Per la prima vittoria ha dovuto pazientare fino al 2022, ma dopo la beffa al Giro d'Italia dello scorso (a Campo Felice contro Bernal ) è riuscito a togliersi anche quest'ultimo sassolino dalla scarpa in quel di San Martino di Castrozza.

Tour of the Alps Bais: "Nei prossimi giorni voglio attaccare e vincere un tappa" 2 ORE FA

Capolavoro di Bouchard: tappa e maglia. Rivivi l’arrivo in solitaria

"Questa è una bella consolazione dopo la beffa al Giro dell'anno scorso. Se ci tornerò quest'anno? No, farò il Tour de France che, per un francese in una squadra francese, è l'obiettivo massimo e il sogno di una vita. Il Giro però è nel mio cuore, amo l'atmosfera e le sue salite, in particolare le Alpi in cui mi diverto sempre, ma amo un po' tutto, perfino la divertente carovana pubblicitaria. Il passaggio tra i "pro"? Ce l'ho fatta con tanto lavoro, sono passato tardi ma sento che ogni anno miglioro e spero di continuare a farlo. Mi han detto che la maturità fisica arriva tra i 28 e i 32 anni e io sono in quella fascia di età. Di testa sono fresco, faccio la professione che mi piace e lavoro per vincere le gare. La vittoria di oggi è una grande ricompensa".

Bouchard: "Questa vittoria mi ricompensa di tante cose"

Tour of the Alps Bouchard: "Questa vittoria mi ricompensa di tante cose" 2 ORE FA