Terribile tragedia nelle fasi finali del Trofeo Comune di Castelfidardo: gara nazionale riservata ai dilettanti élite e Under 23. A quasi 400 metri dall’arrivo, il gruppo lanciatissimo per la volata sbanda e si allarga sulla sinistra. Il friulano Nicola Venchiarutti, 23 anni, che corre per la Work Service (una squadra Continental), finisce sul marciapiede e colpisce in maniera violentissima Stefano Martolini, direttore sportivo della Viris Vigevano. L’impatto è terribile: Martolini cade all’indietro, sbatte la testa a terra e muore sul colpo. I soccorsi immediati sono inutili. Per Venchiarutti alcune fratture alle vertebre dorsali.

Martolini era in quella zona della strada perché stava effettuando il rifornimento ai giovani ciclisti. Aveva 41 anni e per anni aveva guidato gli juniores del Busto Garolfo: milanese di Magenta, abitava a Santo Stefano Ticino. Aveva corso nella Bareggese da juniores, e a quel tempo era allenato da Luca Guercilena, ora general manager della Trek-Segafredo.

A quasi 400 metri dall’arrivo, il regolamento non prevede la presenza delle transenne, che sono obbligatorie dai 300 metri in poi. Immediato l’intervento sia dei soccorsi sia della Polizia Locale e dei Carabinieri della Compagnia di Castelfidardo per i rilievi di legge. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ancona ha aperto un fascicolo.

