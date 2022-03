Ciclismo

Ciclismo, Tripletta italiana al Trofeo Binda: rivivi la vittoria di Elisa Balsamo su Bertizzolo e Paladin

TROFEO BINDA - Seconda vittoria stagionale per la campionessa del mondo Elisa Balsamo che infila le connazionali Sofia Bertizzolo e Soraya Paladin in quel di Cittiglio per il Trofeo Binda. Che volata della ciclista della Trek Segafredo che ha aspettato il momento migliore per azionare il turbo. Tanta Italia nella top 10: Elena Cecchini 5a dietro la Chantal Blaak, Silvia Persico 8a.

00:00:37, 2 ore fa