La gamba era eccellente, era considerato tra i favoriti, ma la vittoria mancava addirittura dal 2016: Valerio Conti è riuscito finalmente a spezzare la maledizione . Il corridore laziale della UAE Emirates si va a prendere il trionfo nell’edizione numero 73 del Trofeo Matteotti. Sul circuito di Pescara (195 chilometri totali) attacco in solitaria per l’azzurro che ha staccato tutti nell’ultima tornata. Quattro corridori in fuga nella prima fase di gara : William Munoz (Colombia Tierra de Atletas), Viesturs Luksevics (Amore&Vita Prodir), Valter Ghigino (D’Amico UM Tools) e Giulio Masotto (Colpack Ballan). Il plotone però non ha lasciato spazio, lasciando il distacco sempre nell’ordine dei 4′. A circa 60 chilometri dal traguardo c’è stato il ricongiungimento, con gli attacchi che sono ripartiti: il primo a muoversi è stato Jacopo Mosca (Trek-Segafredo).

Il momento decisivo è però arrivato nell’ultima tornata del circuito abruzzese. In salita sono andati via in sei: Nicola Conci (Trek Segafredo) e Lorenzo Rota (Vini Zabù KTM) coloro che hanno lanciato l’attacco, seguiti da Mauro Finetto (Nippo Delko Provence), Jan Bakelants (Circus Wanty Gobert), Simone Velasco (Gazprom RusVelo) e Valerio Conti (UAE Team Emirates). Su di loro si sono riportati anche Diego Rubio (Burgos BH), Jelle Vanendert (Bingoal WB), Gonzalo Serrano (Caja Rural RGA) e Riccardo Lucca (General Store Essegibi F.lli Curia), oltre al solito Mosca. A 6 chilometri dall’arrivo la sparata decisiva di Valerio Conti: il laziale ha staccato tutti i rivali e si è lanciato in solitaria verso il traguardo, trionfando a braccia alzate. Seconda piazza per Diego Rubio (Burgos-BH), terza per Daniel Savini (Bardiani-CSF-Faizanè).