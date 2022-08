Uno dei colpi più pesanti del ciclomercato in ottica 2023 quello messo a segno della EF Education Easy Post che ha appena ufficializzato l'arrivo di Richard Carapaz per la prossima stagione. Il colombiano lascia dopo 3 annate alla Ineos Grenadiers dove, pur mantenendo un ottimo livello, non è riuscito a replicare gli exploit visti alla Movistar. Per lui l'unico successo nei grandi giri resta quello al Giro d'Italia 2019 ottenuto con il team spagnolo. Lo scorso anno ha poi conquistato il titolo di campione olimpico a Tokyo 2020.

Con la Ineos Grenadiers ha ottenuto un secondo posto all'ultimo Giro d'Italia, un terzo posto al Tour de France 2021 e un secondo posto alla Vuelta 2020. Carapaz affronterà, quindi, il suo ultimo grande giro con il team britannico proprio alla Vuelta che prenderà il via il 19 agosto.

Jumbo-Visma, ecco Van Baarle e Kelderman

Il team olandese continua ad arrichire il suo roster in vista del 2023. Ufficializzati altri due ingaggi pesanti come Dylan Van Baarle e Wilco Kelderman. Il primo si trasferirà dalla Ineos Grenadiers con cui ha compiuto l'impresa all'ultima Parigi-Roubaix. Per lui contratto di 3 anni con la Jumbo-Visma.

Kelderman lascia la Bora Hansgrohe e anche per lui un contratto triennale con la squadra olandese. Corridore molto solido nelle corse di 3 settimane, vanta un terzo posto al Giro d'Italia 2020.

