Vélo d'Or, analogo premio per i ciclisti. La rivista francese Vélo Magazine ha ufficializzato, in giornata, i 12 nominati all'ambito premio di miglior ciclista dell'anno per la stagione 2021. Sono davvero poche le sorprese e a contendersi il titolo saranno quasi certamente i due sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, vincitori rispettivamente Sonny Colbrelli, che ha appena conquistato C'è grande attesa per il Pallone d'Oro che verrà consegnato il prossimo 29 novembre , ma in Francia ci sarà da assegnare nelle prossime settimane anche il, analogo premio per i ciclisti. La rivista franceseha ufficializzato, in giornata, iall'ambito premio di miglior ciclista dell'anno per la stagione 2021. Sono davvero poche le sorprese e a contendersi il titolo saranno quasi certamente i due sloveni, vincitori rispettivamente di Tour de France e Vuelta. C'è anche un italiano in corsa:, che ha appena conquistato il Giglio d'Oro

Duello Roglic-Pogacar, ci sono Carapaz e Alaphilippe

Come nella passata stagione, a sfidarsi per il Vélo d'Or sono ancora Primoz Roglic e Tadej Pogacar. È ancora una volta derby sloveno: nel 2020 fu la volta di Roglic che non vinse il Tour, ma vinse nella stessa stagione Vuelta e Liegi (un Grande Giro e una Monumento). Seguendo questo criterio, Pogacar è favorito al 99% per il titolo considerando che ha conquistato il Tour per la seconda volta in carriera più Liegi e Giro di Lombardia, tutto nella stessa stagione. L'ultimo a fare suo un Grande Giro e due Classiche Monumento nella stessa annata fu Merkcx tanto per dire... Roglic ha dalla sua l'oro olimpico nella cronometro comunque!

Tra i corridori in corsa per il titolo, ci sono anche Richard Carapaz che invece ha conquistato l'oro olimpico nella prova in linea e poi c'è Alaphilippe che si è laureato campione del mondo per la seconda volta consecutiva. Non manca poi il solito duello van Aert-van der Poel con i due corridori che hanno vinto a destra e sinistra anche quest'anno. Senza dimenticare il vincitore del Giro d'Italia Egan Bernal e il vincitore del Giro delle Fiandre Kasper Asgreen.

In corsa anche Colbrelli e Cavendish

Menzione speciale per Sonny Colbrelli. A sorpresa non c'è Ganna, comunque, Campione del mondo - per il secondo anno consecutivo - nella cronometro, e sarà quindi Colbrelli l'unico italiano a difendere i colori azzurri in questo speciale premio. Perché non crederci? In stagione una tappa del Giro di Romandia, una del Giro del Delfinato, una del Benelux Tour, il Memorial Marco Pantani, i campionati nazionali italiani (portando la maglia tricolore al Tour de France), la classifica del Benelux Tour, l'Europeo di Trento e - ciliegina sulla torta - la Parigi-Roubaix. Gli mancava solo il Mondiale...

C'è però in lista anche un certo Mark Cavendish e che ritorno per il 36enne della Deceuninck Quick Step. Non vinceva nulla da 3 anni, mentre in questo 2021 ha trovato 10 successi. I più belli, i più importanti, le quattro volate vinte al Tour de France, con il britannico che ha raggiunto quota 34 in carriera al Tour issandosi al 1° posto dei più vincenti di sempre nella storia della Grande Boucle al pari di Eddy Merckx.

C'è anche una donna

C'è anche una donna tra i nominati per il Vélo d'or, solo una donna (un po' poco?). È Annemiek van Vleuten che in stagione ha collezionato un oro olimpico nella cronometro e un argento nella prova in linea. Non solo, ha messo in fila la bellezza di 12 vittorie in questa stagione tra Attraverso le Fiandre, Giro delle Fiandre, Clásica San Sebastián, l'Emakumeen Nafarroako e, parlando di corse a tappe, ha vinto la Settimana ciclista Valenciana (con una tappa), il Giro di Norvegia (con una tappa) e la Vuelta femminile (con due tappe).

C'è anche un pistard

E infine il 12° nome è quello di Harrie Lavreysen. Nome che potrebbe essere sconosciuto agli appassionati classici di ciclismo su strada. Questo perché Lavreysen è un pistard, ma un pistard specialista, nel senso che fa solo quello, senza essere adepto alla multidisciplina come possono essere Ganna, van Aert, van der Poel e compagnia. Detto questo, l'olandese ha fatto però incetta di medaglie in questa stagione. Nella Sprint ha fatto l'en plein, vincendo l'oro olimpico, l'oro europeo e l'oro iridato in questo 2021. Nella Team Sprint ha fatto anche lì l'en plein, vincendo l'oro olimpico, l'oro europeo e l'oro iridato in questo 2021. Per lui anche un bronzo a Tokyo nel Keirin e un oro iridato nella stessa disciplina. Diciamo che il Vélo d'Or della pista lo merita lui: anche quello generale?

