Dal nostro partner OAsport.it

Una buona notizia per tutti gli appassionati di ciclismo. Arriva un cambiamento in extremis per la Trek – Segafredo. Anche Vincenzo Nibali ha annunciato la sua presenza con la squadra per il Gran Piemonte (ex Giro del Piemonte), in programma domani, mercoledì 12 agosto, e viatico per il Giro di Lombardia di sabato.

Tour de France Tour de France 2020: da Nizza a Parigi, tutte le tappe in Diretta su Eurosport 1 e sul Player DA 17 ORE

Il siciliano ci sarà e andrà a sostituire il fratello Antonio Nibali, che è indisponibile a causa di una faringotracheite. E’ una bella notizia perché Vincenzo, comunque brillante alla Milano-Sanremo e soddisfatto per “la gamba” dopo la corsa, metterà nelle gambe altri km proprio in vista della seconda classica monumento della stagione, che per una volta non sarà in autunno, ma in piena estate.

Confermati tutti gli altri uomini della formazione statunitense già comunicati. Il Giro Lombardia 2020, lo ricordiamo, è in programma sabato 15 agosto.

Play Icon WATCH Nibali: "Evenepoel? Al Giro conta l'ultima settimana, lì capiremo di che pasta è fatto" 00:03:30

Vuelta di Spagna Vuelta 2020: da Irún a Madrid, tutte le tappe in Diretta su Eurosport 1 e sul Player DA 17 ORE