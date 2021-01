Vincenzo Nibali dovrà scegliere un’altra gara per il suo debutto stagionale. Lo Squalo era annunciato alla Volta Algarve, in programma dal 17 al 21 febbraio, ma la piccola corsa a tappe in Portogallo non andrà regolarmente in scena tra un mese. Gli organizzatori dell’evento lusitano hanno chiesto un posticipo di quasi tre mesi (5-9 maggio) per scontate ragioni legate all’emergenza sanitaria. Il siciliano, reduce da un 2020 un po’ sottotono per i suoi standard, vuole essere assoluto protagonista in questa nuova annata agonistica, in cui punta moltissimo sulle Olimpiadi di Tokyo, dopo aver affrontato il Giro d’Italia e il Tour de France (in terra transalpina andrà per preparare i Giochi).