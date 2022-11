La stagione di ciclismo è ormai un ricordo, anzi, molti team e corridori stanno già preparando l'imminente stagione 2023. Con la fine dell'anno, è tempo di premiazioni e feste. A Milano è andata in scena la consegna degli Oscar del portaleche assegnato premi per ogni categoria, dagli esordienti ai professionisti. Sul palco anche due grandissimi che hanno chiuso la propria carriera in questo 2022. Parliamo di, che ha messo la parola fine al Giro di Lombardia , e diche solo qualche giorno fa ha detto addio in maniera definitiva al ciclismo dopo quanto gli è successo nel marzo scorso