Vincenzo Nibali tornerà in gara in occasione della Milano-Torino, la corsa di ciclismo più antica al mondo. L’appuntamento è per mercoledì 16 marzo, quando lo Squalo rientrerà in gruppo dopo un mese particolarmente difficile tra positività al Covid-19 e tonsillite. la corsa di ciclismo più antica al mondo. L’appuntamento è per mercoledì 16 marzo, quando lo Squalo rientrerà in gruppo dopo un mese particolarmente difficile tra positività al Covid-19 e tonsillite. Il siciliano ha preso parte soltanto a una competizione in questa nuova annata agonistica che lo ha riportato all’Astana: la Vuelta Valenciana (2-6 febbraio), conclusa al 16mo posto in classifica generale.

Il 37enne ha deciso di rimontare in sella per questo tradizionale appuntamento, ma non prenderà parte alla Milano-Sanremo: il vincitore dell’edizione del 2018 non sarà al via della Classicissima di Primavera, in programma il prossimo 19 marzo. Sembra essere uno sforzo eccessivo per il padrone del Tour de France 2014 dopo un’assenza così prolungata a causa di problemi fisici. Il trionfatore del Giro d’Italia 2013 e 2016 scalderà la gamba alla Milano-Torino e poi si concentrerà sui prossimi appuntamenti.

Le ultime settimane si sono rivelate decisamente complicate per Vincenzo Nibali, che ha raccontato le varie vicissitudini mediche alla Gazzetta dello Sport: “Sto un po’ meglio, ma bisogna andare per gradi. Tra il Covid e la tonsillite, ho perso quasi 20 giorni. La cosa è stata seria, perché ho contratto il batterio dello streptococco finendo anche al pronto soccorso. E ho preso antibiotici per otto giorni“.

