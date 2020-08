Vincenzo Nibali 2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUTxHUN

A due giorni dal Gran Piemonte 2020, Vincenzo Nibali ha deciso di rinunciare a partecipare alla storica classica italiana in programma mercoledì 13 agosto. Lo Squalo dello Stretto aveva in agenda di prendere parte alla gara piemontese, ma la sua Trek-Segafredo ha comunicato la formazione ufficiale e il siciliano non c’è. I motivi di quest’assenza non sono chiari dato che Vincenzo non aveva avuto problemi di sorta durante la Milano-Sanremo e non ha nemmeno corso molto in queste prime settimane di gare.

A capitanare il sodalizio italoamericano, dunque, sarà Giulio Ciccone, il quale ha sicuramente le caratteristiche per fare bene sul tracciato particolarmente ondulato che è stato scelto per il Gran Piemonte 2020. Vincenzo Nibali, invece, verosimilmente lo rivedremo sabato prossimo, al via del Giro di Lombardia 2020, nel quale cercherà il tris in quella che, solitamente, è la Classica delle Foglie Morte.

