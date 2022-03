Finalmenteè tornato ad allenarsi dopo essere rimasto fermo per tre settimane: il corridore siciliano, infatti, è stato colpito prima dal covid e poi da un'infiammazione alle tonsille. Insomma, non una gran fortuna in questo avvio di stagione. Nibali è però tornato in sella alla sua bici e il 37enne dell’Astana Qazaqstan si è fatto vedere in giro, condurante un allenamento in Toscana.