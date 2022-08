Filippo Ganna ha messo mano sul suo contratto in essere con la Ineos Grenadiers, estendendo il rapporto con gli uomini in nero fino al 2027, Juan Ayuso, 19enne dell'UAE Emirates e vincitore, lo scorso anno, del Giro d'Italia Under 23. Ayuso ha superato anche Pogacar ( È tempo di ciclomercato e anche di rinnovi di contratto. Proprio negli ultimi giorni,ha messo mano sul suo contratto in essere con la Ineos Grenadiers, estendendo il rapporto con glifino al 2027, con un contratto di 5 anni . Il campione verbanese era diventato così il corridore col contratto più “lungo” nel panorama del ciclismo insieme ad altri corridori molto importanti come Pogacar, Pidcock, Bernal, ma c'è qualcuno che ha firmato un contratto ancora più lungo. Si tratta di, 19enne dell'UAE Emirates e vincitore, lo scorso anno, del Giro d'Italia Under 23. Ayuso ha superato anche Pogacar ( ecco il contratto dello sloveno ) e lo spagnolo ha firmato un contratto fino al 2028, diventando così il corridore con l'accordo più 'duraturo' a livello internazionale.

I contratti con la maggiore durata

Corridore Fino al.... Juan Ayuso 2028 Tadej Pogacar 2027 Filippo Ganna 2027 Tom Pidcock 2027 Johannes Kulset 2027 Jan Christen 2027 Bauke Mollema 2026 Biniam Girmay 2026 Egan Bernal 2026 Remco Evenepoel 2026 João Almeida 2026

Sta diventando, ormai, una consuetudine però per l'UAE Emirates che oltre a Pogacar ha fatto contratti lunghi anche per altri atleti della propria squadra. Ovviamente con l'intento di costruire un gruppo vincente negli anni e avere anche una certa continuità tecnica, con il team emiratino che spera di poter combattere ad armi pari, e anche sopravanzare, i già blasonati Jumbo Visma e Ineos Grenadiers.

Basti pensare i contratti fino al 2024 per Covi, Ulissi, Majka e McNulty, ma anche João Almeida che ha firmato fino al 2026. E c'è chi ha anche un contratto fino al 2027. Non solo Pogacar, ma anche il giovane Jan Christen che, nonostante non abbia ancora debuttato in prima squadra, ha un accordo fino al 2027.

