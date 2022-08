Filippo Ganna che resterà in Ineos fino al 2027 con un'estensione di 5 anni. Importante segnale lanciato dal team britannico, ma non poteva essere altrimenti considerato il lavoro fatto dal ciclista verbanese nelle ultime stagioni. 5 cronometro Ineos Grenadiers non voleva perdere un corridore del genere ed ha ufficializzato la permanenza del classe '96 che, in questa stagione, punterà È tempo di ciclomercato. Tra un affare e un altro in vista della prossima stagione, arrivano anche i rinnovi. Messo nero su bianco il rinnovo di contratto diche resterà in Ineos fino al 2027 con un'estensione di 5 anni. Importante segnale lanciato dal team britannico, ma non poteva essere altrimenti considerato il lavoro fatto dal ciclista verbanese nelle ultime stagioni. 5 cronometro vinte al Giro d'Italia , due titoli iridati e un lavoro straordinariamente importante per i suoi capitani in testa al gruppo. Il campione nazionale italiano a cronometro si è preso la scena diventando il miglior cronoman del mondo, senza dimenticare l'impegno e l'amore per la pista col successo olimpico nell'inseguimento a squadre a Tokyo. Lanon voleva perdere un corridore del genere ed ha ufficializzato la permanenza del classe '96 che, in questa stagione, punterà al terzo titolo iridato a crono

Le parole di Filippo Ganna

Sono emozionante nel far parte di questa squadra, non ultimo il modo in cui ci avviciniamo agli obiettivi e la quantità di impegno che viene dedicato allo sviluppo e alle attrezzature. Tutto si basa sull'obiettivo di farci andare più veloci. Che si tratti del performance team, della collaborazione con i nostri partner o dell'apprendimento dall'esperienza più ampia all'interno di INEOS Sport. Quando c'è così tanta dedizione da parte di tutti intorno a te, ti viene solo voglia di andare là fuori e dare il massimo. C'è ancora molto su cui concentrarsi per il resto di questa stagione e per il prossimo anno, e avere quel livello di supporto dietro di me è così importante. Non vedo l'ora di trascorrere la maggior parte della mia carriera con questa squadra. [Filippo Ganna al sito della Ineos]

Le parole di Rod Ellingworth

Filippo è uno di quei ciclisti la cui capacità di generare potenza attraverso i pedali è semplicemente incredibile. Non puoi mai stancarti di vederlo durante una cronometro o di essere in testa al gruppo mentre da solo fa a pezzi una gara. Avere in squadra un talento come Filippo è un grande vantaggio per noi anche dal punto di vista dello sviluppo delle attrezzature. Dal lavorare con lui nelle gallerie del vento, al vederlo correre in pista, il nostro livello attuale è in parte dovuto a lui. Non vedo l'ora di vedere cosa possiamo ottenere insieme nei prossimi anni. [Ellingworth, vice team manager Ineos]

21 successi. E non tutte le vittorie sono arrivate a crono. Ha vinto anche la Ganna, dal suo arrivo in Ineos nel 2019 (allora era ancora Team Sky), ha collezionato la bellezza di. E non tutte le vittorie sono arrivate a crono. Ha vinto anche la tappa di Camigliatello Silano al Giro 2020, andando in fuga, così come ha conquistato la tappa di Saint-Siffret all'Étoile de Bessèges dopo 150 km di fuga

