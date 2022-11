Valerio Conti approda al Team Corratec. Ad annunciare la notizia è un comunicato ufficiale della squadra di Serge Parsani. La grande esperienza che l’azzurro ha alle spalle sarà a disposizione dei giovani presenti nella squadra Continental nel 2023. In carriera Valerio Conti vanta partecipazioni a 12 Grandi Giri e a 6 Classiche Monumento oltre a 4 vittorie da professionista.

Conti è diventato pro nel 2014 e la sua prima vittoria nel circuito World Tour è arrivata due anni dopo, alla Vuelta del 2016, dopo oltre 200 km in fuga nella tappa di Urdax-Dantxarinea dopo aver già conquistato in precedenza il Gran Premio Beghelli e una tappa del Giro del Giappone. Il romano deve poi aspettare il 2020 per tornare al successo, quando fa suo il Trofeo Matteotti. Tra le settimane d’oro della sua carriera, c’è sicuramente quella trascorsa, nel 2019, in rosa al Giro d’Italia. Nel passato di Valerio ci sono maglie di diverse squadre WorldTour, come quella della Lampre-Merida o della UAE Team Emirates, o ancora quella dell’Astana Qazaqstan indossata nell'ultima stagione.

Le parole di Valerio Conti

È fondamentale per me poter correre in un ambiente che privilegi il lato umano ed è questo che mi ha convinto a firmare per il Team Corratec. Dopo tanti anni in World Tour non vedo questo momento come un ridimensionamento bensì come un'opportunità. Avrò le mie occasioni per mettermi in mostra e allo stesso tempo lavorare con un gruppo di giovani ai quali spero di trasmettere ciò che ho imparato nel corso degli anni. Darò tutto per ripagare Serge Parsani e Francesco Frassi della grande opportunità che mi hanno offerto

Le parole di Serge Parsani

Siamo onorati che un corridore come Valerio Conti abbia abbracciato il nostro progetto. L’esperienza che ha Valerio anche in tappe importanti sarà fondamentale per la crescita dei nostri giovani e non solo. Secondo i piani sarà il leader del Team Corratec e, considerate le sue caratteristiche, speriamo di vederlo protagonista nelle corse più dure, sia di un giorno che a tappe, in attesa di un invito al Giro d'Italia

