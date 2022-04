Olav Kooij pigliatutto! Il corridore neerlandese della Jumbo Visma si aggiudica la quarta e ultima tappa del Circuit de la Sarthe 2022, breve corsa a tappe francese che lascia tanto spazio ai velocisti. Il classe 2001 batte in una volata a due Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), corridore con cui era evaso dal gruppo nel finale in un attacco favorito anche dalla successiva caduta che aveva spezzato il plotone a quattro chilometri dal traguardo. Terzo posto per Elia Viviani (Ineos Grenadiers), che ha regolato il drappello di tre corridori che è arrivato come primo nucleo inseguitore dei due di testa.

Con questa vittoria, Kooij si aggiudica anche la classifica generale, spodestando Mads Pedersen. Il danese della Trek-Segafredo, a sua volta vincitore di due frazioni in questi giorni, è stato coinvolto proprio nella caduta avvenuta nel finale ed è stato costretto a cedere la leadership proprio sul più bello. La tappa odierna, accorciata per il maltempo, è stata caratterizzata da numerosi attacchi nella prima parte. I primi ad accumulare un po’ di margine sono Valentin Ferron (TotalEnergies), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Anthony Perez (Cofidis) e Thomas Boudat (Go Sport – Roubaix Lille Métropole). La Trek-Segafredo non lascia spazio, riprendendo i fuggitivi già a Brulon, dopo 42 chilometri dall’avvio. C'è spazio allora per un altro attacco: vanno via in salita Lars Boven (Jumbo-Visma), Robert Stannard e Scott Thwaites (Alpecin-Fenix) e Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen), raggiunti da Valentin Ferron (TotalEnergies), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Ben Healy (EF Education), Nicolas Debeaumarché (St Michel – Auber93) e Clément Carisey (Go Sport – Roubaix Lille Métropole); i nove raggiungono il minuto e mezzo di margine. Gli attaccanti vengono raggiunti ai -6 dal traguardo; poco dopo c’è il contrattacco di Meurisse e Kooij, che viene tenuto sotto controllo fino ai 4 chilometri dall’arrivo, quando una caduta di gruppo rallenta l’inseguimento; è volata a due per la vittoria, che vede a braccia alzate l’uomo della Jumbo-Visma.

