Olav Kooij ha vinto la seconda frazione del Circuit de la Sarthe 2022, breve corsa a tappe transalpina giunta alla sua 68esima edizione. In quel di Le Lude l’alfiere della Jumbo-Visma è riuscito ad imporsi in volata sul trionfatore di ieri Mads Pedersen (Trek-Segafredo), terzo Lorrenzo Manzin (TotalEnergies). Quarta vittoria in carriera per Kooij, che già si era messo ben in mostra nell'ultima Tirreno-Adriatico, Lo sprinter neerlandesebreve corsa a tappe transalpina giunta alla sua 68esima edizione. In quel di Le Lude l’alfiere dellaè riuscito ad imporsi in volata sul trionfatore di ieri(Trek-Segafredo),(TotalEnergies). Quarta vittoria in carriera per Kooij, che già si era messo ben in mostra nell'ultima Tirreno-Adriatico, dove aveva ottenuto un secondo e un terzo posto.

Kooij battezza tutti in volata: sua la seconda tappa, rivivi l'arrivo

Pronti via e sei corridori salutano il gruppo dando corpo alla fuga di giornata. Il drappello di attaccanti formato da Pierre Rolland (B&B hotels), Thibault Guernalec (Arkea Samsic), Mattia Bais (Drone Hopper Androni Giocattoli), Marco Tizza (Bingoal Pauwels sauces WB), Maxime Urruty (Nice Metropole) e Mael Guegan (Team U Nantes Atlantique) si arricchisce del contributo di Anthony Maldonado (Saint-Michel Auber 93) ed Alexis Gougeard (B&B hotels KTM), bravi a riportarsi sulla testa della corsa una volta superato il cartello dei meno 40 km.

Pedersen devastante, Laporte a terra: rivivi lo sprint

Il gruppo non demorde e completa il ricongiungimento intorno ai 10 km dal traguardo. La stretta carreggiata degli ultimi chilometri rende la preparazione della volata difficile e nervosa per molti team, dal marasma generale spunta il classe 2001 originario di Numansdorp che brucia di misura i diretti rivali. Non cambia la classifica generale: il secondo posto consente a Mads Pedersen di salvaguardare il simbolo del primato. Da segnalare l’abbandono di Peter Sagan, reduce dal Covid e ancora vittima di una condizione fisica lontanissima da quella dei bei tempi.

La maledizione Sagan continua: salta la catena e perde il treno

