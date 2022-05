Ciclismo

Tour de Wallonie - Il grido di Andrea Pasqualon! Battuti Gilbert e Zingle a Mont-sur-Marchienne. 4° Bonifazio

TOUR DE WALLONIE - L'arrivo era in leggera salita e Andrea Pasqualon ha mostrato tutte le sue caratteristiche di sprinter atipico. È andato a riprendere prima Philippe Gilbert, poi Axel Zingle rimontandolo all'ultimo metro. Bonifazio fa 4° regolando la volata di gruppo. 9a vittoria in carriera per Pasqualon che non vinceva dal 2019.

00:01:47, 2 ore fa