Dal nostro partner OAsport.it

Damiano Caruso ha conquistato la 75a edizione del Circuito de Getxo (Memorial Hermanos Otxoa), storica corsa in linea basca che quest’anno annoverava una start list di assoluto rispetto, con Giacomo Nizzolo, Pello Bilbao e Mikel Landa (subito in corsa dopo aver terminato al 2° posto della generale nella Vuelta a Burgos) tra i protagonisti.

Route d'Occitanie Sonny Colbrelli vince la seconda volata della Route d'Occitanie: Nizzolo 3°, Viviani 8° DA 2 ORE

Cronaca

L’azione decisiva è stata quella intrapresa da 6 corridori nel finale, con Pello Bilbao e Damiano Caruso che non si sono lasciati scappare l'occasione per evadere dal gruppo. Pello Bilbao ha fatto il grosso del lavoro nel gruppo di attaccanti, poi il suo compagno di squadra Damiano Caruso ha piazzato la stoccata a 20 km dal traguardo. Bilbao e Nélson Oliveria sono stati ripresi dalle squadre dei velocisti, ma Caruso è riuscito a conservare il proprio vantaggio, giungendo al traguardo con 1'' di margine su Giacomo Nizzolo che ha tentato il tutto per tutto in volata. Il corridore della NTT ha preceduto Prades, Aberasturi e Stuyven.

Play Icon WATCH "Vai Giacomo!" Che colpo di Nizzolo che batte Ackermann e Sagan. Anche Nibali tra i primi 00:01:21

Vuelta a Burgos Remco Evenepoel trionfa alla Vuelta a Burgos: sua la classifica generale davanti a Landa, Aru 9° DA UN GIORNO