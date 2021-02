Ciclismo

Clasica de Almeria - Primo squillo del 2021 per Giacomo Nizzolo: il Campione europeo vince la volata

CLASICA DE ALMERIA - Primo successo stagionale per Giacomo Nizzolo che vince ad Almeira una classica per velocisti. Non fanno però lo sprint Cavendish, Hodeg e Gaviria, ne approfitta Nizzolo che regala così la prima vittoria alla neonata Qhubeka Assos. Battuto allo sprint Sénéchal che ci ha provato per la Deceuninck Quick Step dopo la caduta di Hodeg e il calo di Cavendish.

