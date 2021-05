Ciclismo

VIDEO - Brutta caduta alla San Sebastian: coinvolti Izagirre, Bernal e Landa

Ingenuità da parte di un corridore della Dimension Data, che provoca una caduta in serie bruttissima. A pagare più a caro prezzo, portati via con la barella rigida, sono Egan Bernal e Mikel Landa. Bernal riporta una frattura nasale e una alla mascella; per Landa problemi alla schiena ancora da verificare.

00:02:08, 04/08/2018 A 15:33