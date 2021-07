Archiviate le Olimpiadi , almeno per il ciclismo su strada, tra gioie e delusioni ( tante per l'Italia ), si torna a pedalare per il calendario World Tour, con il ritorno della. Si, perché nel 2020 la Classica basca non si corse causa covid, ma rientra con diversi corridori di élite a sfidarsi. Tra questi proprio i vincitori di questa corsa,, ma si registrano anche i ritorni diche non prendevano parte ad una corsa ufficiale dal maggio scorso . Dal Giro d'Italia. La differenza viene fatta sull', con Simon Carr che se ne va e da dietro spunta un quartetto composto da Powless, Mohoric, Honoré e. Questi sono i corridori che si giocheranno la corsa, con Powless a battere tutti in volata. Gran peccato però per Rota che finisce fuori dai giochi a 3 km dal traguardo: Honoré va a sbattere sul muretto in curva, la bici torna sulla carreggiata e colpisce in pieno il corridore dell'Intermarché Wanty-Gobert. Resta comunque un 4° posto e una grande prestazione per il bergamasco.