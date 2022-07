Ciclismo

Ciclismo, Remco Evenepoel all'attacco: il momento in cui costruisce la sua fuga

Remco Evenepoel si muove a poco meno di 50 km dal traguardo attaccando in salita alla Clasica di San Sebastian. L'azione gli permette di scremare immediatamente il gruppo e di lanciarsi poi in fuga in solitaria.

