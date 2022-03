Sonny Colbrelli fa rientro in Italia. A cinque giorni Volta a Catalunya, il corridore bresciano della Bahrain Victorious si sposta a Padova con un aereo attrezzato dal punto di vista medico: qui è stato indirizzato da Ramon Brugada, il dottore che lo ha preso in cura all’ospedale universitario Josep Trueta di Girona. fa rientro in Italia. A cinque giorni dall'arresto cardiaco patito dopo il traguardo della prima tappa della, il corridore bresciano dellasi sposta aon un aereo attrezzato dal punto di vista medico: qui è stato indirizzato da Ramon Brugada, il dottore che lo ha preso in cura all’ospedale universitario Josep Trueta di Girona.

In Veneto, il vincitore dell'ultima Parigi-Roubaix sarà assistito dal dottor Domenico Corrado, direttore dell’Unità operativa delle cardiomiopatie genetiche e cardiologia dello sport all’Università di Padova nonchè uno dei massimi esperti mondiali nello studio della fibrillazione ventricolare da cardiomiopatia aritmogena. Con lui, Colbrelli dovrà decidere che tipo di defibrillatore farsi impiantare per il controllo del battito e capire se potrà avere ancora un futuro come ciclista professionista. Ricordiamo che in Italia non si può praticare sport con un defibrillatore sottocutaneo.

Queste le parole di Brugada su Sonny: "Io distinguo sempre tra paziente e sportivo. A me non interessano la squadra, i soldi, la professione, l’attività sportiva. Io penso solo alla salute. Colbrelliin quella che è stata una grande tragedia ha avuto tantissima fortuna e grazie alla tempestività del soccorso è stato salvato. So quanto possa essere duro per un professionista passare da una volata a un letto d’ospedale, ma io penso solo all’uomo, che ha 31 anni e una lunga vita davanti a sé con i suoi cari. Quando è arrivato in ospedale non sapevo chi era, non seguo il ciclismo, e non m’interessava: io mi preoccupo solo per la salute dei pazienti. Lo attendono decisioni difficili, ma a livello medico è in ottime mani".

