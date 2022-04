Il ricordo della tragedia sfiorata è ancora fresco e il futuro rimane nebuloso, masi muove a piccoli passi verso una parvenza di normalità. E dopo l'arresto cardiaco patito al termine dellae il successivo, necessario impianto di un defibrillatore sottocutaneo , il corridore dellaha il via libera per riprendere una parziale e moderata attività. Lo ha comunicato la stessa squadra del vincitore della Parigi-Roubaix 2021. "In seguito all’operazione subita il 31 marzo, Colbrelil ha continuato a sottoporsi a ulteriori controlli medici presso l’unità di cardiologia dello sport dell’Università di Padova. Gli esami clinici hanno mostrato, consentendo al corridore di iniziare. La priorità rimane quella di monitorare costantemente le sue condizioni con un attento follow-up nei prossimi mesi per garantire la sua sicurezza e la ripresa delle regolari attività di vita".