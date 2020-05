Come cambia il ciclismo con il nuovo calendario: 25 ottobre Giro, Vuelta e Roubaix in contemporanea!

The winner of the 100th Giro d'Italia, Tour of Italy cycling race, Netherlands' Tom Dumoulin of team Sunweb holds the trophy on the podium near Milan's cathedral after the last stage, an individual time-trial between Monza and Milan, on May 28, 2017. Tom

Dal nostro partner OAsport.it

Domenica 25 ottobre è una data già segnata col cerchietto rosso da tutti gli appassionati di ciclismo. Oggi l’UCI ha ufficializzato il nuovo calendario internazionale, si dovrebbe tornare a correre il 1° agosto dopo ben cinque mesi di sosta a causa della pandemia e il 25 ottobre si preannuncia come il giorno di fuoco per il pedale. Gli appassionati si dovranno dividere addirittura in tre per seguire tutti gli eventi.

Giro d'Italia L'UCI ufficializza il nuovo calendario: Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre, Tour dal 29 agosto DA 21 ORE

Ultima tappa del Giro, Parigi-Roubaix e 6a tappa della Vuelta lo stesso giorno

Il programma prevede infatti l’ultima tappa del Giro d’Italia (verosimilmente la cronometro da Cernusco sul Naviglio a Milano, 16 km contro il tempo che incoroneranno il vincitore della Corsa Rosa), contemporaneamente si disputeranno la Parigi-Roubaix (l’Inferno del Nord in versione autunnale con tutti gli specialisti del pavé pronti a darsi battaglia) e la sesta tappa della Vuelta di Spagna (frazione pirotecnica che si concluderà sul Col du Tourmalet a 2.115 metri s.l.m.).

Magie del calendario supercompresso e che costringeranno gli amanti del ciclismo a uno zapping forsennato o a scegliere uno dei tre eventi: sarà un’impresa davvero ardua in una domenica che potrebbe essere esplosiva per lo sport mondiale se si disputassero anche Gran Premi di F1 e MotoGP, eventi di tennis e sport di squadra.

Come sarà il Giro? Sicilia favorita per ospitare la partenza

Da ieri ci sono i crismi dell’ufficialità: il Giro d’Italia 2020 si correrà dal 3 al 25 ottobre. L’emergenza sanitaria ha causato, come ci si immaginava, una vera e propria rivoluzione e il Giro da evento primaverile si trasformerà in autunnale. Non vi saranno sconti per i corridori relativamente al numero di tappe, sempre 21 come da tradizione.

Per quanto riguarda il percorso sono ancora molte le incognite. Se la programmazione fosse stata la solita, si sarebbero dovute disputare le prime tappe in Ungheria (una cronometro individuale di 8,6 km a Budapest e due frazioni per velocisti) ma sicuramente non si potranno replicare in autunno. La Sicilia avrebbe poi ospitato le successive tre uscite tra cui la scalata dell’Etna dal versante inedito di Piano Provenzana: primo arrivo in salita dopo 18,2 km di ascesa al 6,8% di pendenza media con gli ultimi 3 km costantemente al 9%. Si potrebbe ipotizzare un avvio proprio dal territorio siciliano? Al momento tale soluzione appare come la più papabile, anche se Mauro Vegni non ha escluso eventuali alternative, su tutte la Puglia. Ciò che è certo è che il Giro d’Italia 2020 partirà dal Sud, dove peraltro gli effetti dell’emergenza sanitaria si sono fatti sentire in maniera lieve.

Sempre secondo il programma, si prevedeva poi una risalita dello Stivale transitando per Calabria, Puglia, Marche fino ad arrivare alla tappa di Cesenatico sul tracciato dell’impegnativa Nove Colli (la Gran Fondo più importante d’Italia, quest’anno cancellata). Si potrebbe salvare questa parte centrale del Giro, il problema potrebbe arrivare però per i tapponi alpini al Nord visto che si potrebbe fare i conti con avverse condizioni meteo e non è semplice andare oltre i 2000 metri s.l.m. in quel periodo dell’anno. Si confida in un autunno meno duro sotto il profilo delle temperature, ma è chiaro che non si può prevedere ora come ora che cosa accadrà.

Dopo la cronometro del Prosecco (33,7 km tra Conegliano e Valdobbiadene) e l’arrivo in salita a Piancavallo, si sarebbe dovuta svolgere la durissima Udine-San Daniele del Friuli (il Monte di Ragogna andava scalato tre volte, sono 2,8 km al 10,4% di pendenza media!), il giorno successivo era in programma la Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio con oltre 5000 metri di dislivello (Forcella Valbona, Monte Bondone, Passo Durone). Successivamente le due tappe simbolo del Giro d’Italia 2020: la Pinzolo-Laghi di Cancano con lo Stelvio e un arrivo inedito in salita, la Alba-Sestriere si preannunciava mitologica con Colle dell’Agnello e Izoard. Grande chiusura con un cronometro di 16 km a Milano.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH 🎙 Letizia Paternoster: “Sono migliorata tanto in un anno, col rinvio di Tokyo posso fare di più" 00:16:04

Play Icon

Ciclismo Da Sbaragli super attivo, al nuovo ko in volata di van der Poel: gli highlights della 2a tappa DA 14 ORE

Play Icon