Ciclismo

Coppa Agostoni 2022 - Alejandro Valverde parte troppo presto, Sjoerd Bax lo frega: rivivi la volata a Lissone

COPPA AGOSTONI - L'olandese legge benissimo la volata e vince la Coppa Agostoni 2022. Prima vittoria in carriera per lui. Terzo posto per Andrea Piccolo (EF Education-Easypost); per lui un po’ di rammarico, perché aveva preso la ruota di Valverde per poi perdere ritmo e voltarsi verso Uran.

00:01:04, 44 minuti fa