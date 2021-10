Ciclismo

Ciclismo, Coppa Bernocchi - Assolo di Evenepoel a Legnano: vince la Bernocchi davanti a Covi e Masnada

COPPA BERNOCCHI - Qualche giorno fa non è riuscito a battere Roglic al Giro dell'Emilia, ma qui a Legnano non c'è stata storia. Evenepoel conquista la sua 8a vittoria stagionale e si prepara alla grande in vista del Giro di Lombardia di sabato 9. 2° posto per Covi davanti a Masnada: in partita per la vittoria c'era anche Thibaut Pinot.

00:01:09, 22 minuti fa