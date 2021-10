Ciclismo

Ciclismo, Coppa Bernocchi - Nizzolo si stacca, c'è addirittura Pinot, vince Evenepoel: gli highlights

COPPA BERNOCCHI - Seconda vittoria in carriera in Italia per Remco Evenepoel che sbaraglia la concorrenza a Legnano, andando a conquistare la Coppa Bernocchi a pochi giorni dal Giro di Lombardia, suo grande obiettivo. Niente da fare per Nizzolo che non è riuscito ad inserirsi nella fuga vincente composta appunta da Evenepoel, Masnada, Covi, Pinot, Puppio e Battistella.

00:02:01, 8 minuti fa