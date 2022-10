Ciclismo

Coppa Bernocchi - Davide Ballerini vince di prepotenza su Strong e Oldani

COPPA BERNOCCHI - Davide Ballerini vince la Coppa Bernocchi in una super volata battendo Strong e Oldani. Successo numero 10 in carriera per il corridore di Cantù, che allo sprint non ha avuto rivali. Continua la striscia della Quick-Step che si porta a quota 47 vittorie in questa stagione.

00:01:13, 26 minuti fa