Ciclismo

Coppa Sabatini - Daniel Martinez: "Vittoria speciale, la Toscana è quasi casa mia"

COPPA SABATINI - Dopo il 3° al Giro di Toscana, Daniel Martinez ci teneva a riprovarci in queste altre gare in corso in Toscana, quella che il corridore colombiano la sua seconda casa, essendo venuto proprio in Toscana quando è emigrato dalla Colombia per intraprendere la carriera da professionista. Ecco il suo successo alla Coppa Sabatini.

00:01:04, 28 minuti fa