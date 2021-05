Come riporta Cycling Weekly, un ciclista del Team DSM è stato aggredito e preso a pugni da un automobilista. Mentre il corridore si stava allenando con un compagno di squadra è stato vittima della follia di quest'uomo di mezza età.

La dinamica dell'episodio

Dopo una serie di insulti rivolti al ciclista, l’automobilista è sceso dalla macchina, si è fiondato sul malcapitato corridore e l'ha afferrato per la gola cominciando a stringerlo. Il corridore della DSM ha provato in tutti i modi a reagire con qualche pugno, ma con pochi effetti positivi. La contesa è terminata grazie all'intervento della passeggera che è scesa dall’auto per richiamare l’uomo intimandogli di mollare la presa. Secondo quanto riporta Cycling Weekly, il corridore della DSM ha denunciato il guidatore.

