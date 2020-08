Dal nostro partner OAsport.it

È il tricolore a splendere nella terza tappa del Giro del Delfinato 2020. Ad imporsi dopo 157 chilometri da Corenc a Saint-Martin-de-Belleville è il campione italiano Davide Formolo. In una delle frazioni più dure della corsa transalpina il corridore della UAE Emirates si è messo in proprio andando in fuga e scattando in solitaria da lontanissimo, gestendo le forze fino al traguardo. Una vera e propria impresa per lui, che ha timbrato il cartellino per la quarta volta in carriera.

Nove corridori all’attacco nella prima fase di gara, completamente pianeggiante e percorsa alla pazzesca media di 50 km/h. Si sono avvantaggiati Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Pierre Latour (AG2R-La Mondiale), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Christopher Juul Jensen (Mitchelton Scott), Soren Kragh Andersen e Jasha Sütterlin (Team Sunweb), Guy Niv (Israel Start-Up Nation) e Maxime Chevalier (B&B Hotels-Vital Concept). Gruppo che ha lasciato spazio, senza però perdere un gap notevole. La situazione si è andata ad evolvere all’approccio del GPM Hors Categorie del Col de la Madelaine: hanno aumentato il ritmo in due, il campione d’Italia Formolo ed il francese Latour. Dopo 5 km di salita il capitano della UAE Emirates si è messo in proprio e ha tentato l’impresa solitaria.

L’azzurro, con la maglia tricolore sulle spalle, è andato a guadagnare su tutti, compreso il gruppo, sempre trainato dalla Jumbo-Visma. 4′ di vantaggio per lui, subito dopo la lunga discesa e all’approccio dell’ascesa conclusiva, quella di Montée de Saint-Martin-de-Belleville. Il plotone è andato a rilevare tutti i primi inseguitori di Formolo, diminuendo a mano a mano il margine dell’uomo della UAE Emirates.

Con tanta tenacia il veneto è riuscito a gestire il poco vantaggio rimasto. Nel frattempo sono iniziati gli scatti: a muoversi Lennard Kämna (BORA – hansgrohe), raggiunto però da un plotone lanciatissimo dalla solita Jumbo-Visma. Formolo è arrivato in solitaria al traguardo, alle sue spalle nella volata per i piazzamenti Primoz Roglic l’ha spuntata, agguantando ulteriori secondi d’abbuono, davanti a Thibaut Pinot (FDJ). Altro spazio perso da un Egan Bernal apparso non in forma.

