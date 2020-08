Dal nostro partner OAsport.it

Egan Bernal si è ritirato dal Giro del Delfinato! Il colombiano ha alzato bandiera bianca alla vigilia della quarta tappa, una frazione alpina determinante per la classifica generale con 5000 metri di dislivello.

Il 23enne della Ineos soffre di problemi alla schiena come indicato dal tema britannico. Questo è il motivo per cui è parso spento nelle prime tappe in terra transalpina, ma anche settimana scorsa al Tour de l’Ain.

Il vincitore dell’ultimo Tour de France sta facendo i conti con uno stato di forma precario, non il miglior biglietto da visita in vista della Grande Boucle che scatterà il prossimo 29 agosto da Nizza.

