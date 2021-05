Ciclismo

Ciclismo, Giro del Delfinato - Froome arriva con i migliori, vince Van Moer: gli highlights

GIRO DEL DELFINATO - Comincia il Delfinato con tante assenze, ma anche con tanti big che vogliono testare le gambe in vista del Tour de France. Sa già che gambe ha Van Moer che riesce ad arrivare in solitaria al traguardo dopo essersi fatto tutta la tappa all'attacco, conquistando così maglia gialla, verde, bianca e a pois. Un po' in difficoltà Froome che arriva però con i migliori.

00:03:38, un' ora fa