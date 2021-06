Ciclismo

Ciclismo, Giro del Delfinato, Froome fatica anche a crono: Politt parte dopo e lo supera

GIRO DEL DELFINATO - Altra giornata complicata per Chris Froome, che anche nella cronometro valida per la quarta tappa non brilla. Il britannico viene anche superato dal tedesco Nils Politt, partito un minuto dopo di lui.

00:00:19, 11 minuti fa