Ciclismo

Ciclismo, Giro del Delfinato - Questa volta Froome non si stacca, Pedersen si ritira, vince Colbrelli: gli highlights

GIRO DEL DELFINATO - Giornata questa volta tranquilla per Chris Froome che non si stacca dal gruppo anche perché le salite sono tutte concentrate nella prima parte di gara. Ci sono però delle cadute e c'è anche il ritiro dell'ex campione del mondo Mads Pedersen. Si arriva alla fine in volata, con il successo di Sonny Colbrelli che rimonta e scavalca Aranburu.

00:04:15, 43 minuti fa