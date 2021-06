Ciclismo

Ciclismo, Giro del Delfinato - Sonny Colbrelli: "È stata dura saltare Aranburu, ma ce l'ho fatta"

GIRO DEL DELFINATO - Grande gioia e fatica per Sonny Colbrelli. Perché la volata di Saint-Haon-Le-Vieux era tutta in salita e non è stato facile prima saltare Kwiatkowski (che stava portando su Geraint Thomas), poi Aranburu che aveva cercato di anticipare tutti. Questa volta, però, il corridore della Bahrain Victorious non si è fatto beffare e ha centrato una fantastica vittoria di tappa.

00:01:15, 2 ore fa