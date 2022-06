Filippo Ganna a cronometro continua ancora e ancora. Aggiorniamo le statistiche dopo l'ennesima 4 sulle 5 disputate. Ha vinto la cronometro dell'Étoile de Bessèges, battuto poi da Bissegger nella crono dell'UAE Tour, ma ha sconfitto van Aert ci sia andato davvero vicino. Il belga si è piazzato 2° a soli 2''30 dal campione del mondo in carica. Una bella performance, comunque, per Ganna che si prepara così anche alle crono del Tour de France. La Grande Boucle, infatti, partirà con la crono di Copenhagen e l'obiettivo di Ganna e della Ineos Grenadiers sarà quello di prendere La Bâtie d’Urfé, 8 giugno 2022. Il regno dia cronometro continua ancora e ancora. Aggiorniamo le statistiche dopo l'ennesima prova contro il tempo vinta dal verbanese che, in questa stagione, ne ha conquistate. Ha vinto la cronometro dell'Étoile de Bessèges, battuto poi da Bissegger nella crono dell'UAE Tour, ma ha sconfitto Evenepoel e Pogacar nella crono della Tirreno-Adriatico e ora ha messo ko van Aert e Roglic nella crono del Giro del Delfinato. Se avevamo bisogno di una prova che Ganna fosse ancora il migliore nelle prove contro il tempo, l'abbiamo avuta ancora, nonostanteci sia andato davvero vicino. Il belga si è piazzato 2° a soli 2''30 dal campione del mondo in carica. Una bella performance, comunque, per Ganna che si prepara così anche alle crono del Tour de France. La, infatti, partirà con la crono di Copenhagen e l'obiettivo di Ganna e della Ineos Grenadiers sarà quello di prendere subito la maglia gialla

Ganna ne vince un'altra: eccolo sul podio dopo la crono

Ma parliamo del regno del verbanese. Dal 2019 ad oggi, Ganna ha conquistato ben 18 cronometro. Un bottino esagerato. È vero che è il campione del mondo di specialità da due anni, ma neanche Tony Martin e Fabian Cancellara riuscivano a mettere in bacheca questi numeri in così poco tempo. E non si può dire che l'azzurro non abbia avuto rivali. Evenepoel, Bissegger, Roglic, van Aert, Rohan Dennis, Küng, Cavagna, Pogacar. Ce n'è per tutti i gusti.

La contabilità di Ganna

Stagione Crono vinte 2022 4 vittorie su 5 2021 5 vittorie su 11 2020 6 vittorie su 7 2019 3 vittorie su 9

6 su 7 in quella magica stagione (per lui). L'unica sconfitta fu alla San Juan, a gennaio, con Evenepoel a precederlo. Nel 2021 comincia con i successi all'Étoile de Bessèges e all'UAE Tour, ma la striscia si ferma a 8 vittorie consecutive visto il ko alla Tirreno-Adriatico. Nel mentre si prepara per il Giro e per le Olimpiadi di Tokyo e perde qualcosina. Finirà con tempi alti al Tour de Romandie, ma vince entrambe le crono del Giro d'Italia. Farà 5 su 5 nelle crono del Giro, segnando un nuovo record. Neanche Francesco Moser aveva vinto Bruges, riconfermandosi campione del mondo. Ma andiamo nello specifico a vedere i numeri di Filippo Ganna. Nel 2019 vinse tre cronometro, e fece 3° al Mondiale alle spalle di Dennis e Evenepoel, ma l'esplosione ci fu dal 2020 in poi. Dal periodo post lockdown in poi. Vinse consecutivamente la crono dei campionati nazionali, quella della Tirreno-Adriatico, quella del Mondiale e le tre crono del Giro d'Italia 2020. Fanno(per lui). L'unica sconfitta fu alla San Juan, a gennaio, con Evenepoel a precederlo. Nel 2021 comincia con i successi all'Étoile de Bessèges e all'UAE Tour, ma la striscia si ferma a 8 vittorie consecutive visto il ko alla Tirreno-Adriatico. Nel mentre si prepara per il Giro e per le Olimpiadi di Tokyo e perde qualcosina. Finirà con tempi alti al Tour de Romandie, ma vince entrambe le crono del Giro d'Italia. Farà, segnando un nuovo record. Neancheaveva vinto 5 crono di fila alla Corsa Rosa . Poi va fuori dal podio, ahimè, ai campionati nazionali italiani e alle Olimpiadi. Farà 2° alle spalle di Küng agli Europei, ma vincerà la cronometro che conta. Quella di, riconfermandosi campione del mondo.

Ganna ancora in trionfo: l'arrivo a Bruges per il bis d'oro

