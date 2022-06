Jumbo-meraviglia! Nell’ultima tappa del Giro del Delfinato 2022, la squadra olandese lascia il proprio marchio indelebile con una frazione dominata. A vincere sull'arrivo di Plateau de Solaison è Jonas Vingegaard, mentre Primoz Roglic (2°) si prende lo scettro del mini-giro a tappe. In ottica Tour, tutto secondo copione. Terzo posto finale per Ben O’Connor.

Primo successo in carriera al Giro del Delfinato per Roglic

Critérium du Dauphiné Saint-Alban-Leysse-Solaison: percorso, favoriti, orari e dove vederla UN GIORNO FA

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Vingegaard 3h49'20" 2. Roglic s.t. 3. O'Connor +15" 4. Chaves +53" 5. Guerreiro +53" 6. Caruso +55" 7. Meintjes +55" 8. Haig +55" 9. Kruijswijk +1'20" 10. Johannessen +1'40"

La cronaca

Prima parte di tappa molto mossa che ha visto diversi attacchi prima che andasse via la fuga giusta. Quindici uomini al comando: Gorka Izagirre (Movistar), Eddie Dunbar, Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohë), Bruno Armirail, Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE Team Emirates), Antonio Tiberi, Kenny Elissonde, Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Simon Geschke (Cofidis), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Franck Bonnamour e Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM).

La Jumbo-Visma in gruppo ha gestito al meglio la situazione, andando a raggiungere a mano a mano tutti gli attaccanti con il passare dei chilometri: l’ultimo ad arrendersi è stato Bennett, sulle prime rampe dell’ascesa conclusiva.

Lavoro impressionante della squadra dei Paesi Bassi: prima Kruijswijk, poi Vingegaard hanno distrutto il gruppo dei migliori. Con il danese è rimasto solamente il capitano Primoz Roglic: parata in coppia per loro, con la Maglia Gialla che ha lasciato al compagno il successo. Vingegaard, Roglic e poi il vuoto: a 15” Ben O’Connor (AG2R Citroën Team), terzo anche in classifica generale. Poi la coppia della EF Education-EasyPost formata da Esteban Chaves e Ruben Guerreiro a sopravanzare un super Damiano Caruso, sesto oggi e quarto in classifica.

1a vittoria in carriera per Verona: il tenero abbraccio con Roglic

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Roglic 29h11'22" 2. Vingegaard +40" 3. O'Connor +1'41" 4. Caruso +2'33" 5. Haig +3'13" 6. Meintjes +3'17" 7. Chaves +3'18" 8. Geoghegan Hart +3'44" 9. Guerreiro +3'48" 10. Johannessen +3'51"

