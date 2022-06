Carlos Verona coincide con l’ennesima maglia gialla nella carriera di Primoz Roglic. Possiamo riassumere così la settima – e penultima – tappa del Giro del Delfinato, con arrivo a Vaujany dopo le scalate del Col du Galibier e del Col de la Croix de Fer. Davanti arriva la fuga, Wout van Aert, com’era lecito attendersi, perde le ruote del gruppo sulla Croix de Fer, ma i Jumbo-Visma non vanno in panico e con la regia di Jonas Vingegaard e lo mantengono la maglia gialla di leader. Alle loro spalle: molto bene O’Connor, redivivo Tao Geoghegen Hart e appena sufficiente Damiano Caruso. Domani la giornata decisiva. La prima volta dicoincide con l’ennesima maglia gialla nella carriera di. Possiamo riassumere così la settima – e penultima – tappa del Giro del Delfinato, con arrivo a Vaujany dopo le scalate del Col du Galibier e del Col de la Croix de Fer. Davanti arriva la fuga, con il primo successo in carriera per il gregario della Movistar , mentre appena dietro succede di tutto:, com’era lecito attendersi, perde le ruote del gruppo sulla Croix de Fer, ma i Jumbo-Visma non vanno in panico e con la spunto brillante di Primoz Roglic mantengono la maglia gialla di leader. Alle loro spalle: molto bene O’Connor, redivivo Tao Geoghegen Hart e appena sufficiente Damiano Caruso. Domani la giornata decisiva.

Prima vittoria in carriera per Carlos Verona

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Verona 3h53'35" 2. Roglic +13" 3. Vingegaard +25" 4. O'Connor +27" 5. Johannessen +39" 6. Chaves +40" 7. Gaudu +40" 8. Meintjes +40" 9. Geoghegan Hart +48" 10. Haig +56"

La cronaca

Col du Galibier, palesatosi dinnanzi alla carovana subito dopo il via ufficiale, ha creato grande selezione complici gli innumerevoli tentativi di fuga. Sono riusciti a prendere il largo in 18, inclusi Matteo Fabbro e la maglia a pois Pierre Rolland sempre più leader della classifica scalatori. Il britannico Mark Donovan ha rotto gli indugi sul Col de la Croix de Fer, seconda asperità di giornata anch’essa dall’enorme tradizione, per poi venire riassorbito dal drappello di attaccanti. Allo scollinamento sono rimasti al comando in cinque, nello specifico Pierre Rolland, Kenny Elissonde, Gregor Muhlberger, Carlos Verona e Victor Lafay mentre il plotone perdeva tasselli di spicco quali la maglia gialla , Wilco Kelderman ed un acciaccato Enric Mas. L’epico, palesatosi dinnanzi alla carovana subito dopo il via ufficiale, ha creato grande selezione complici gli innumerevoli tentativi di fuga. Sono riusciti a prendere il largo in 18, inclusisempre più leader della classifica scalatori. Il britannico Mark Donovan ha rotto gli indugi sul Col de la Croix de Fer, seconda asperità di giornata anch’essa dall’enorme tradizione, per poi venire riassorbito dal drappello di attaccanti. Allo scollinamento sono rimasti al comando in cinque, nello specifico Pierre Rolland, Kenny Elissonde, Gregor Muhlberger, Carlos Verona e Victor Lafay mentrequali la maglia gialla Wout Van Aert, Mattia Cattaneo

Elissonde e Verona hanno seminato il vuoto in discesa, con il gruppo sempre più vicino alla testa della corsa. Immediato l’exploit dell’iberico di casa Movistar sulle prime rampe dell’asperità finale, anche se lo scatto imperioso di Primoz Roglic al cartello dei meno 1400 metri rischiava di precludergli la prima vittoria da professionista. Poco male per l’ex-saltatore, consolatosi con il simbolo del primato: alle sue spalle inseguono nella generale Jonas Vingegaard (+44") e Ben O’Connor (+1'24").

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. Roglic 25h22'08" 2. Vingegaard +44" 3. O'Connor +1'24" 4. Geoghegan Hart +1'30" 5. Caruso +1'32" 6. Gaudu +1'40" 7. Johannessen +2'05" 8. Jorgenson +2'06" 9. Haig +2'12" 10. Meintjes +2'16"

