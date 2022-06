Dopo una prima tappa molto intensa e movimentata, il Giro del Delfinato 2022 propone la sua seconda fatica con Wout van Aert in maglia gialla. Il belga della Jumbo-Visma ha regolato tutti sul traguardo di Beauchastel e rischia di concedere il bis a Brives-Charensac. Tra una possibile volata di gruppo e la rampa di lancio sullo strappetto della Côte de Rohac, il ciclista classe 1994 ha tanto spazio per riprovarci. Sicuramente, non cambierà il padrone della maglia gialla : l’arrivo è ancora dedicato alle ruote veloci, in attesa delle prime salite che scenderanno in campo già nella giornata di martedì 7 giugno.

Il Giro del Delfinato 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro del Delfinato in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Saint-Péray-Brives-Charensac: 169.8 km costellati di salitelle e strappi in cui non sembra esserci margine per fare una differenza enorme. Il Col de Mézilhac, 11,6 km al 4%, che inizia poco prima del chilometro 100 può essere una fase di corsa interessante, ma non sembra avere le pendenze per garantire una spaccatura in gruppo. Sulla Côte de Rohac, 1200 metri al 5,9%, si potrebbe quindi sferrare l’attacco buono, considerando che si scollina a 9 km dall’arrivo. Anche in questo caso, non si tratta certo di un muro in grado di spezzare la corsa, ma l’azione di un gruppetto potrebbe avere buon gioco per arrivare fino al traguardo.

tappa 2 giro del Delfinato 2022 Credit Foto Eurosport

I favoriti

Sembrerà una ripetizione della preview pubblicata ieri, ma la seconda tappa del Giro del Delfinato propone gli stessi favoriti della prima. Al primo posto svetta Wout van Aert: il belga, oltre ad essere fortissimo in salita, è anche un cecchino quando bisogna sprintare. Dietro di lui, dopo la grande delusione del primo giorno, ci riproveranno Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) e Luca Mozzato (B&B Hotels). Da tenere in considerazione anche la coppia Ineos composta da Hayter e Dunbar, così come Boasson Hagen (TotalEnergies), Venturini (Ag2r), Velasco (Astana) e Bagioli (Quick-Step).

***** van Aert

**** Hayter, Dunbar, Quinn

*** Groenewegen, Bauhaus, Molano, Thomas

** Mozzato, Boasson Hagen, Venturini, Stuyven, Page, Laporte

* Velasco, Teuns, Goossens, Clarke, Bagioli, van Gils

Info utili

-Orario di partenza: 12.25

-Orario d'arrivo: tra le 16.26 e le 16.50

-Lunghezza: 170 km;

-Dislivello: 2956 metri

