Un totale di 31.9 chilometri in cui i corridori dovranno gestirsi alla perfezione. L’ordine di partenza sarà come di consueto quello della classifica, ma alla rovescia, con l’ultimo della generale, la maglia nera Matthew Walls (Bora) che partirà per primo, mentre la maglia gialla di Il Giro del Delfinato proseguirà mercoledì 8 giugno con una cronometro, in una quarta tappa che sarà molto importante per definire alcuni equilibri e rivoluzionerà la classifica considerato l’alto chilometraggio che porterà gli atleti da Montbrison fino a La Bâtie d'Urfé.in cui i corridori dovranno gestirsi alla perfezione. L’ordine di partenza sarà come di consueto quello della classifica, ma alla rovescia, con l’ultimo della generale, la maglia nera Matthew Walls (Bora) che partirà per primo, mentre la maglia gialla di Wout van Aert chiuderà gli start dal cancelletto di partenza.

Premium Ciclismo Giro del Delfinato | 4a tappa 14:55-16:55

Ad

CHI VINCE IL GIRO DEL DELFINATO 2022? Primož Roglič Damiano Caruso David Gaudu Enric Mas Warren Barguil Louis Meintjes Wilco Keldermann Juan Ayuso Chris Froome Mark Padun

Critérium du Dauphiné Rolland anima la fuga, Gaudu ruba il successo a van Aert: gli highlights UN' ORA FA

Dove seguire in tv e streaming il Giro del Delfinato

Il Giro del Delfinato 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro del Delfinato in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Ganna ancora in trionfo: l'arrivo a Bruges per il bis d'oro

A che ora parte il nostro Pippo Ganna?

In virtù della propria posizione in classifica, il campione del mondo delle prove contro il tempo inizierà la propria gara alle ore 13:52, per una competizione che lo vedrà partire con i favori del pronostico, ma dove sarà insediato da altri specialisti come Wout van Aert, Primoz Roglic e Remi Cavagna.

Salita a blocco? No, Ganna se la mangia e aspetta la crono...

A che ora partono gli altri italiani? E i big?

13.52 Filippo Ganna

14.29 Remi Cavagna

14.51 Ethan Hayter

14.59 Chris Froome

15.00 Michal Kwiatkowski

15.04 Antonio Tiberi

15.10 Jonas Vingegaard

15.12 Tao Geoghegan Hart

15.16 Wilco Kelderman

15.22 Andrea Bagioli

15.24 Enric Mas

15.26 Damiano Caruso

15.32 Mattia Cattaneo

15.40 Brandon McNulty

15.42 Ben O’Connor

15.46 Primoz Roglic

15.58 David Gaudu

16.00 Wout van Aert

tappa 4 giro del delfinato 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 13.05

-Orario d'arrivo: tra le 16.30 e le 16.45

-Lunghezza: 31.9 km

-Dislivello: 96 metri

Ganna è un treno a 54 km/h! Rivivi l'arrivo della cronometro

Critérium du Dauphiné Montbrison-La Bâtie d'Urfé: percorso, favoriti, orari e dove vederla UN' ORA FA