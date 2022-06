La cronometro ha messo ordine nella classifica generale e Wout van Aert può gestire un vantaggio cospicuo in vista della quinta tappa. Frazione collinare con 4 asperità catalogate GPM, di cui una di seconda categoria. La seconda parte di percorso non presenta strade troppo proibitive per i corridori, ma un eventuale volata dovrà scontrarsi contro i piani della fuga che potrebbe essere numerosa visto il terreno per gli attacchi presente nei primi chilometri.

Dove seguire in tv e streaming il Giro del Delfinato

Il Giro del Delfinato 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro del Delfinato in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Tappa mossa tra le colline del dipartimento del Rodano. La prima salita inizia dopo nemmeno 30 chilometri, il Col des Ecorbans 4km al 5,6 %, preparatoria alla più esigente Côté de Dun (4,9km al 6,8%). Terreno fertile per gli attacchi da lontani. La parte centrale della tappa si mantiene vallonata seppur senza salite vere e proprie. Negli ultimi 30 km due GPM di 4a categoria per sparigliare le carte: il Col du Bois Clair (3km al 4%), e la Côté de Vergisson (1,7km al 5%) con pendenze in doppia cifra nelle ultime centinaia di metri, prima della discesa finale verso il traguardo di Chaintré.

5a tappa Giro del Delfinato 2022 Credit Foto Other Agency

I favoriti

***** van Aert

**** Laporte, Hayter

*** Quinn, Stuyven, Page, Boasson Hagen

** Teuns, Benoot, Madouas, Steimle, Bagioli

* Van Gils, Thomas, Venturini

Info utili

-Orario di partenza: 12.45

-Orario d'arrivo: tra le 16.26 e le 16.47

-Lunghezza: 162,5 km

